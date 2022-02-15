美智庫發布經濟自由指數 台灣首挺進「經濟自由」國家

美國智庫傳統基金會及華爾街日報今發布《2022經濟自由度指數》(2022 Index of Economic Freedom)，台灣在184個經濟體中排名第六名，維持去年全球排名，僅次於新加坡、瑞士、愛爾蘭、盧森堡、紐西蘭。台灣平均總得分80.1，不僅較去年78.6分增加1.5分，更首次挺進至「經濟自由」國家（平均總分須超過80分），亦是台灣歷年最佳得分成績。

國發會指出，今年台灣12項評比指標，有四項指標得分進步，分別是司法效能、投資自由，再次為勞動自由、貨幣自由。亞太地區排名第三，優於鄰近的韓國（排名19）、日本（排名35）、馬來西亞（排名42）、泰國（排名70）及中國（排名158）。

國發會分析，今年台灣「司法效能」指標得分94.2分增加21.3分最多的主因，在於2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置科技法庭等措施，因應新冠肺炎疫情的法院正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，及建置商業法院審理重大商業紛爭等積極提升司法透明度及便利度措施，獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

此外，「投資自由」指標得分70分增加十分居次，國發會表示，其主要原因在於2021年2月及3月經濟部進行二項友善外資投資措施，包括：建置「加速外資投資審查流程」，及「友善外國人來臺投資取得我國梅花卡及就業金卡快速審查」等機制，此努力獲得此評比的肯定。

「勞動自由」指標得分68.7分，則是增加8.3分，主要是《2022經濟自由度指數》肯定勞動部制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，以提升中高齡勞動參與及促進高齡者再就業。另「貨幣自由」指標得分86.1分，增加1.8分，主要原因是中央銀行因應金融數位化及外匯業務經營趨勢，簡化銀行申請許可辦理外匯業務等措施。

經濟自由度指數是以四大面向（法律制度、政府規模、監管效率及市場開放）及12項評比指標，進行評比；今年發布的《2022經濟自由度指數》評比期間為2020年7月1日至2021年6月30日。

台灣今年更首次挺進至「經濟自由」國家（平均總分須超過80分），僅與第四名盧森堡及第五名紐西蘭的80.6分相差0.5分，創台灣歷年最佳得分成績。