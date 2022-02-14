確保供氣穩定 中油：與俄羅斯燃氣合約三月屆期不續

俄烏情勢緊張，俄羅斯是我國天然氣進口國之一，外界也擔心未來天然氣供應是否穩定，不過中油指出，今年第一季的天然氣現貨已經買定，與俄羅斯的購氣合約到今年三月截止，已確定不續約；中油持續關心國際情勢，會確保未來天然氣供應穩定。

中油發言人張瑞宗表示，去年自俄羅斯進口的天然氣占約一成，今年更少，且到與俄羅斯簽訂的五年購氣合約，在今年三月到期、不續約，因此未來的需求量本來就沒有計入俄羅斯。張瑞宗指出，中油天然氣採購長約就占四分之三，現貨僅四分之一，今年三月之前的現貨都已經採購完成，可確保第一季燃氣供應。

中油天然氣採購最大來源國為卡達，其次是澳洲，以及馬來西亞、巴布亞紐幾內亞與美國。張瑞宗表示，中油皆有關注國際情勢，天然氣的穩定供應是中油的職責與任務。

若俄烏開戰，油價可能遭受牽連，張瑞宗認為，假如俄羅斯攻打烏克蘭首都基輔，國際機構預測，油價可能飆升到每桶一百廿美元，也一定會衝擊能源價格。不過，天然氣對俄羅斯經濟來說相當重要，能源出口占其出口總值五成以上，因此俄羅斯應該仍會保護天然氣供應。