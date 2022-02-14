台美印太空合作INSPIRESat-1立方衛星 今成功升空

台美印三國太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星，今（14）日上午台灣時間8時29分(印度時間5時59分)在印度斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）順利發射升空，並於台灣時間9時30分通過美國上空時收到訊號，預計今日傍晚5時左右將經過台灣上空。

這項INSPIRESat-1 立方衛星升空計畫，台灣方面由科技部「年輕學者養成方案」及教育部「高教深耕計畫」共同支持國立中央大學教授張起維參與這項跨國學界合作。INSPIRESat-1衛星同時搭載國立中央大學和美國國家航空暨太空總署（NASA）補助的酬載，亦是我國學研界首次與印度太空研究組織（ISRO）合作。

科技部表示，此次合作係為台灣太空學界於國際合作上的一大突破，同時也向國際展現出我國太空科學基礎研究與應用的實力。

科技部表示，INSPIRESat-1人造衛星歷經4年跨國多方學術單位合作進行開發與整測，在今天順利升空。此衛星於今（2022）年春節期間遞交給印度太空研究組織（ISRO），2月7日裝上 ISRO 的極軌衛星運載火箭（PSLV），今日早上從印度發射到 525 公里高度的低地球軌道，以執行科學探測任務。衛星發射後將由印度太空科學與科技學院(IIST) 進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校(CU Boulder) 及國立中央大學輔助，其產出之科學資料將會發放給參與學校以供分析。

科技部進一步表示，INSPIRESat-1衛星上有兩個科學酬載，其中一個是國立中央大學研發提供的微型電離層探測儀（CIP），另外一個是由美國太空總署（NASA）所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀（DAXSS）。CIP 所提供的電離層觀測可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響，而DAXSS則可協助我們更了解太陽的日冕變化，兩者結合在一起能讓 INSPIRESat-1 成為一個太空天氣觀測站。