工安罰款七成轉為業外收入 監院糾正台電

監察院今天表示，台電工安罰款七成轉為業外收入，違反專款專用原則，且超過10萬具變壓器逾期未檢測，因此糾正台電公司，並要求經濟部督促並檢討改進。

監察委員賴鼎銘、郭文東、林郁容調查發現，統計台電107至109年共計264件已竣工的標案，其中工安、非工安罰款件數共11萬5236件，竟遠低於台電依審計部查核通知所清查92件標案之簽名異常件數共32萬7280件，還不含各類逾期罰款、契約環境保護等，顯示台電公司辧理該工程所定違規罰款項目多如牛毛，實際卻怠於執行，核有怠失。

監委也表示，依台電公司「配電工程承攬商違反契約安全衛生規定罰款及運用要點」，工安罰款收入應用於提升落實承攬商自主管理，且專款專用，但106年迄今，台電實際工安專款支用情形，年度支用率僅三成，其餘七成竟轉為該公司業外收入，違反專款專用原則，核有疏失。

監委也說，依台電公司配電線路變壓器設備維護管理辦法規定，線上變壓器之吊換維護周期為18年，到110年10月8日止，超過18年以上未吊換檢測維護之變壓器多達10萬7327具，應加速處理，以維供電可靠度。

監委也指出，台電公司配電工程交辦工程具施工地點分散、件數繁多及工期長短不一等特性，契約一般條款規定乙方之工地負責人、品質管理人員、安全衛生人員於施工期間每日應至工作場所或甲方指定之地點，上、下午各簽到1次，核與配電工程特性不符，併請經濟部督促台電公司檢討改進。