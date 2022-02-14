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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

2022年標普500企業獲利 預估年成長8.6%

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

從財報表現來看，根據refinitiv統計至今，已公布財報的68%標普500企業中，78%獲利優於預期，後續尚有逾三成標普500企業將公布財報，聚焦財測展望。

根據FactSet統計，2021年第四季標普500企業獲利預估年增29.2%，較去年底預估21.3%的增幅上修，可望繳出連續四季獲利年增率超過25%的成績，2022年標普500企業獲利年增率雖放緩但仍穩健，預估將成長8.6%。

富蘭克林證券投顧表示，放眼2022年，儘管疫情風險仍存，但民眾正學習與疫情共處，美國似乎正在進入疫情重新開放過程的最後階段。美國經濟及企業獲利成長雖放緩但仍穩健，聯準會貨幣政策朝正常化邁進，但整體資金環境仍寬鬆。

預期2022年美股預期報酬雖將較2021年溫和，但可望延續震盪走堅的多頭格局，股市評價經本波修正後吸引力浮現，建議既有投資人續抱，空手者建議逢回分批加碼或定期定額方式投資美國股市，首選科技創新成長型股票基金和具備政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。

美國經濟 標普 疫情

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