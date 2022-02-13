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加油請早 中油：明日凌晨起汽、柴油調漲1.2、1.5元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明（14）日凌晨零時起汽、柴油調漲1.2元及1.5元。圖／中油提供
中油宣布，明（14）日凌晨零時起汽、柴油調漲1.2元及1.5元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布， 自明（14）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.2元及1.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。

中油表示，受沙烏地阿拉伯調高3月份銷往歐亞美等地區之合約原油官價及俄烏邊境僵局未解等因素影響，導致油價上漲。在恢復浮動油價機制，並配合行政院自2月7日起再次機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，調整後之調價指標7D3B周均價上漲2.13美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為2.11%。

中油說，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.7元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收1.3元，換算後95無鉛汽油每公升31.9元，因此再啟動油價平穩措施，超出之1.9元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲1.2元及1.5元。

中油指出，本周依油價公式、政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.5元及1.8元均由台灣中油吸收，累計至今年至1月底止，中油共吸收4.69億元。

油價 中油公司

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