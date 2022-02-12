亞泥礦場爭議塵埃落定 經濟部：部落同意繼續開發

長期關注鴻海的民眾及投資人，一定發現鴻海最近這幾年的不同。以前，一年只能在股東會上見董事長郭台銘一次面，聽郭董暢所欲言談鴻海發展、談產業情勢；現在的鴻海愈來愈常面對媒體、法人，官網也更親民，不只舉辦Tech Day，讓大眾了解鴻海的技術發展走向，還唱起《鴻海之歌》，對鴻海的電子製造品牌形象有加分效果。究竟，是什麼原因，改變了鴻海？

2022-02-13 13:22