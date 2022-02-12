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俄烏戰事恐一觸即發 總統府強調維持物價及股匯市穩定

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。本報系資料照
總統府發言人張惇涵。本報系資料照

針對俄烏戰事恐一觸即發，總統府發言人張惇涵今（12）日表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」皆有就烏克蘭局勢即時掌握評估。同時，總統府也呼籲僑民儘速離開烏克蘭，另面對烏克蘭情勢所可能牽動的國內民生經濟等層面影響，行政院各部會也將持續密切關注局勢變化，維持物資、物價及股匯市穩定。

對於近日烏克蘭情勢發展，總統府發表五點說明。張惇涵表示，面對烏克蘭情勢所可能牽動的國內民生經濟等層面影響，行政院各部會將持續密切關注局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應之措施，維持民生物資、物價的穩定，並維持總體經濟穩定。

張惇涵並呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。總統府也重申，軍事絕對不是解決分歧的選項。

張惇涵指出，為維護國人安全，總統府亦呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。而外交部也將適時採取必要之協助，確保國人安全無虞。

同時，張惇涵表示，我國軍各單位仍將密切關注烏克蘭局勢及台海動態，持續加強聯合情報監偵，因應各種徵候及威脅，逐步提升戰備程度，有力因應各種狀態。總統府也再次強調，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待。

張惇涵強調，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。政府各單位會持續強化錯假訊息之澄清，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。

張惇涵表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」，將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，即時動態評估對國家安全的可能影響，政府各單位皆會妥善因應，請國人放心。

烏克蘭 總統府發言人 國安會 張惇涵

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