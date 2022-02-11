運彩網路投注飆升券商難生存怒了 要求修法否則上街頭

受到新冠疫情影響，國內運動彩券網路投注占比飆升至34％，中華民國運彩經銷商公會因不滿配合防疫提高網路投注占比，但彩券發行條例第7條但書「網路簽注業績達50%時，下修經銷商2%銷管費用」形同「懲罰性條款」，令他們難以生存，氣憤要求修法廢止，否則不排除發動全台1600家券商上街頭抗議。

運動彩券發行條例部分條文修正案現正在立法院審議中，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天率領近10位經銷商，在立委張廖萬堅陪同下陳情，並高呼「刪除不合理條款，保障承銷商權益」。

何昱奇說，國內運動彩券2012年發行，當時管銷費用為8％，2013年開辦網路投注，管銷調降至6.8％，當時網路投注僅3％，直到前年因疫情關係，網路投注已飆升到30%，去年達34％，眼看50％門檻即將到來，才發現彩券發行條例第7條但書其中謬誤和不合理處。

他指出，運彩條例第7條但書當時是針對唯一銷售虛擬網路通路擬定，並非全體經銷商，受新冠疫情影響，全國1600多家券商配合防疫，將運彩簽注轉網路，占比逐年上升，但實體店面的人事及房租成本並未減少，若下修2%銷管費用不合理，將嚴重影響券商生存權益。