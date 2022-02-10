經部邀餐飲、糕餅業喝咖啡 業者：原料不漲可配合凍漲

經濟部部長王美花今（10）日下午邀請國內餐飲、烘焙、賣場通路等業者，針對穩定物價措施進行溝通，希望從源頭減輕業者成本負擔，與業者共同穩定物價。與會餐飲業者表示，調漲餐點價格會影響消費意願，多數願意自行吸收成本，並開發新商品、提升服務品質，因此，只要上游供應商不再調漲原物料，業者可配合不調漲售價。

上游供應商業者表示，樂見政府主動調降關稅、營業稅及貨物稅，惟原料供應商成本結構複雜，對價格調漲幅度會慎審研議，在能力範圍內儘量緩漲，以利餐飲、糕餅烘焙業營運；會上亦有業者主動表示不會調漲。

另外，針對近日外界關注的衛生紙議題，與會的賣場業者包括美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康等均表示，會延續去年的平價抗漲專區，提供民眾選購，並推出促銷、優惠方案。目前各賣場衛生紙貨源充足，民眾可以放心採買，不需搶購。

王美花充分瞭解上、下游業者經營的實際情況，也表示政府會持續關注國際發展情勢，提出各種好的政策方案，協助業者穩健發展，如對國家重要民生物資有運送需求廠商，可向經濟部國際貿易局窗口提出，貿易局將請交通部透過「國際海運運輸平穩工作小組」協調國籍航商協助運送。