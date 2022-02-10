外貿需求強勁 去年我國國際商港貨物裝卸量創歷年新高

主計總處發布國情統計，2021年全球航運雖受新冠肺炎疫情影響而衍生缺櫃及塞港等現象，但我國國際商港在外貿需求強勁帶動下，貨物裝卸量達7億5,004萬計費噸，創歷年新高，較2020年增6.7%，扭轉連續二年衰退頹勢。

其中，貨物裝量3億852萬計費噸，占41.1%；貨物卸量4億4,152萬計費噸，占58.9%，分別年增5.3%及7.7%。

按港口別觀察，2021年貨物裝卸量以高雄港4億3,965萬計費噸居冠，占總裝卸量58.6%，較2020年增4.1%。其次為台中港1億3,922萬計費噸，占18.6%，年增8.3%。另，台北港8,967萬計費噸，占12%；基隆港6,546萬計費噸，占 8.7%，亦各年增22.7%及3.2%。

就貨物別分析，2021年國際商港裝卸貨物仍以貨櫃裝卸量5億5,237萬計費噸，占73.6%為最大宗，較2020年增6%，其次為管道貨5,695萬計費噸，占7.6%，年增1.1%，其餘貨物裝卸量依序為煤炭占5.4%、鐵礦砂占3.7%，以及鐵礦石占3.1%，分別年增8.5%、9.8%及23.0%。