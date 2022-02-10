獨／公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

蔡政府將啟動第二波公教年金改革。銓敘部規畫新進公務員退撫新制方案出爐，仿新制勞退採確定提撥制，建立可攜式個人帳戶，強制提撥率為15%，自願提繳率訂5.25%，並建立自選投資制平台，可選擇積極型、穩健型或保守型投資組合。銓敘部長周志宏表示，2023年7月1日以後新進公務員將適用全新退撫制度，並將與目前退撫基金完全脫勾，不會有破產疑慮，可保障年輕公務員的退休金。

因為明年7月起新進公務人員將加人退撫新制，不再加入現有退撫基金，而現已加入舊退撫基金公務員又將陸續退休，因此，預計現規模達7,286.9億元退撫基金，將會逐年快速萎縮，使退撫基金財務危機加速爆發。對此，周志宏表示，將修改《公務人員退休資遣撫卹法》，由政府撥補，以確保現有公務人員退休時，都能領得到退休金。

蔡政府曾在2016年啟動第一波軍公教年改，大砍公務人員退休撫卹給付，暫時延後退撫基金破產年限。但為徹底解決世代正義問題，蔡政府當時已拍板，將針對新進公務設計全新退撫制度，以和目前退撫制度全面切割。

周志宏表示，根據公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，全新退撫制度適用對象以2023年7月1日以後新進公務員。全新退撫制度已送到考試院審查，預定2月底完成審查，3月送立法院審查，法案名稱初步訂為「公務人員個人專戶制退休撫卹法」。

銓敘部強調，全新退撫制度財務將與退撫基金脫勾，沒有破產問題，不再發生債務移轉及世代正義問題。

明年7月新進公務人員將適用多層次年金退休制度。周志宏表示，第一層是確定給付制（DB）公保，新進公務員一律適用年金制。另據了解，新進公務員年金費率初步設計為14%，年資給付率為1.3%。年資給付率設定得愈高，領的年金將愈多。

他指出，第二層則是採確定提撥（DC）的退撫新制，強制提撥率為15%，其中政府負擔六成五，個人負擔三成五。自願增額提繳部分，則參照私校儲金以5.25%為上限。強制提繳加上自願提繳，退撫新制的所得替代率可逾二成。

周志宏表示，退撫新制建立個人退休金帳戶，可以自選投資組合或選擇基金，如仿照私校退撫儲金提供「保守」、「穩健」、「積極」或者更多型態組合；其中，僅對保守型投資組合提供最低保證收益，其餘者自負盈虧。

依規畫，退撫新制退休帳戶請領條件與現行制度相同，即任職25年以上，或任職5年以上且年滿60歲，或65歲屆齡退休。年資未滿15年限領一次，資遣或離職者亦僅能一次領。