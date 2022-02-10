台中煤倉基樁工程 台電：第三方調查結果安全無虞

外界質疑去年台中煤倉基樁工程分包商浮報水泥數量恐影響品質，台電表示，已於去年10月7日下令停工，並委託台灣營建研究院為第三方公正單位進行調查，其報告顯示基樁承載力均符合設計需求，安全無虞，將予以恢復施工。

台電說明，第三方公正單位為確認工程安全性與施工用料品質，分別針對煤倉工區基樁載重安全及水泥漿固定液品質進行抽驗檢測調查。

調查分為兩部分，基樁載重安全方面，擇定水泥漿固定液強度最弱處進行基樁載重試驗，包含外界質疑取樣測試造假的基樁，以壓力載重、拉拔力及側向力等不同受力試驗基樁承載力，試驗結果均符合設計規範，安全無虞。

水泥漿固定液品質方面，依規範隨機鑽心取樣抽驗22支，雖然其中有5支未達圖說標準，但經第三方公正單位鑑定承載力符合設計需求，故判定安全無虞。

至於煤倉工程已覆蓋而無法再次進行基樁檢測部分，依據施工期間的檢測紀錄及本次抽驗報告，並無影響整體承重安全的事證，後續將依第三方公正單位建議安裝安全監測系統進行變位監測。

台電進一步說明，基樁載重試驗雖已確認達到安全標準，但關於承攬商提供水泥漿固定液品質未達圖說標準這部分，台電已懲處監造疏失相關人員，並向承攬商依契約規定處置求償，包括水泥用量未達設計圖說總量、未落實品管違約、缺失扣點計罰、以及試驗費用等共計4700餘萬元，另要求承攬商延長基樁保固期限。

台電表示，針對本次事件造成外界疑慮，深表歉意並虛心檢討，將持續精進公共工程監造管理措施，如增加檢驗停留點、以即時監控系統輔助監造工作，並強化審查協力廠商機制，以杜絕不良協力廠商，避免類似事件再次發生。