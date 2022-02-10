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反轉連兩年衰退！我國國際商港貨物裝卸量年增6.7%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
圖為高雄港貨櫃畫面。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄港貨櫃畫面。圖／聯合報系資料照片

主計總處發布國情統計，原本連續兩年衰退我國國際商港貨物裝卸量，雖然110年全球航運雖受COVID-19疫情影，衍生缺櫃及塞港等現象，但我國國際商港在外貿需求強勁帶動下，貨物裝卸量達7億5,004萬計費噸，創歷年新高， 較109年年增6.7%，扭轉連續兩年衰退頹勢。

主計總處表示，根據交通部統計，110年我國國際商港在外貿需求強勁帶動下，貨物裝卸量達7億5,004萬計費噸，其中貨物裝量3億852萬計費噸（占 41.1%）， 貨物卸量4億4,152萬計費噸(占58.9%)，分別年增5.3%及7.7%。

按港口別觀察，110年貨物裝卸量以高雄港4億3965萬計費噸居冠（占總裝卸量58.6%）較109年增4.1%，其次為臺中港1億3,922萬計費噸（占18.6%），年增8.3%，另臺北港8967萬計費噸（占12%），基隆港6546萬計費噸（占8.7%），亦各年增22.7%及3.2%。

就貨物別分析，110年國際商港裝卸貨物仍以貨櫃裝卸量5億5237萬計費噸（占73.6%）為最大宗，較109年增6.0%，其次為管道貨5695萬計費噸（占 7.6%），年增1.1%，其餘貨物裝卸量依序為煤炭（占5.4%）、鐵礦砂（占3.7%）及鐵礦石（占3.1%），分別年增8.5%、9.8%及23.0%。

鐵礦砂 疫情

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