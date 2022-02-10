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新南向續發威 海外信保基金新案融資及保證金額創新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處發布國情統計資料顯示，2021年海外信用保證基金新承作案件保證金額年增7.4%，有效承保案件的融資國別以越南及泰國為主。

主計總處指出，依據財團法人海外信用保證基金統計，2021年新承作融資及保 證案件490件，較2020年增68件，融資及保證金額分別為3.1億美元及1.9億美元，皆創歷史新高。

就近四年新承作案件觀察，隨2016年10月新南向專案啟動，融資及保證金額均逐年增加，平均年增率分別為18.9%及19.8%，近四年新承作融資及保證金額平均年增近二成。

此外，截至2021年底有效承保案件1,052件，融資4.3億美元，保證金額2.7億美元。其中，專案項目的件數占95.4%，融資及保證金額分別占91.9%及92.4%。專案項目中又以新南向374件，占37.3%最多，其融資及保證金額規模亦最大，分別為3.3億美元，占81.8%，及1.9億美元，占77.2%。

至於2020年4月開辦的 COVID-19 專案249件，其融資及保證金額居次，分別占14.9%及19.4%。

融資金額若按僑台商所在國別觀察，越南占37.6%、泰國占24.0%，二者合占逾六成。

新南向 泰國

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