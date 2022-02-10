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《建築法》修法通過 強化既有建築物耐震安全

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
行政院會今（10）日通過《建築法》第77條之1修正草案，將送請立法院審議。圖/行政院提供
行政院會今（10）日通過《建築法》第77條之1修正草案，將送請立法院審議。圖/行政院提供

行政院會今（10）日通過《建築法》第77條之1修正草案，將送請立法院審議。內政部表示，為強化既有建築物耐震安全，這次修法新增原有合法建築物「構造」安全不符現行規定，經評估檢查應改善者，將強制要求改善及補強，屆期未改善者，可處6萬至30萬元罰鍰，並得連續處罰，以確保國人居住安全。

內政部表示，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，凡1999年12月31日以前取得建照的特定用途建築物，如旅館、醫院、百貨公司、學校、商場、量販店等，樓地板面積累計達1,000平方公尺（302.5坪）以上且單一所有權者，均強制辦理耐震能力評估檢查及申報。

不過現行《建築法》第77條之1，僅規範供公眾使用等合法建築物的「防火避難設施」及「消防設備」不符現行規定者，政府可視情形令其改善或改變其他用途，但卻未對辦理耐震能力評估檢查不合格者，加以規範。因此，這次修法新增「構造」安全部分，強制構造安全不符現行規定，應予以改善。

內政部指出，未來將加強與立法院朝野黨團溝通協調，期能早日完成修法作業，以守護國人生命財產安全及居住品質。

內政部 立法院 量販店

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