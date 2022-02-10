新安東京神單隔離就賠5萬！搶不到還有這些虎年防疫險

你知道若一旦被匡列隔離但沒確診、要去住防疫旅館的話，自行負擔的住宿加餐費高達數萬元嗎？也正因如此，近日隨著Omicron疫情延燒，為了轉嫁風險，具隔離保障的防疫險大熱銷，尤以新安東京海上產險的新一代666神單最受歡迎，目前已逼近100萬張上限，春節期間隨時可能宣布停賣。

近日國內新冠病毒確診數連環爆，民眾的防疫意識也跟著提高，加上去年（2021）大賣400萬張，名噪一時的台產500元神單，確定無法續保後，當時趕在停賣最後一天投保的民眾，超過100萬戶，有效期也只到今年1月5日午夜12點止，所以有不少保戶都在尋找新的保單。

只是，由於台產神單賣到虧錢，在今年1月一度上架的和泰產險「新疫點零補償型專案」一隔離就賠10萬元，一推出就引發熱烈討論，但上架不到兩個禮拜，公司就以「要重新調整」為由先下架。

金管會保險局局長施瓊華之後也重申，各家保險公司所提供的隔離保障，必須依照市場行情，上限就是5萬元左右，只要在保險有效期間收到隔離通知，都在理賠範圍內。

由於和泰產險的10萬元隔離保單已下架，春節前夕就以1月14日甫上線的新安東京海上產險的666元防疫隔離險最熱門，加上網路投保程序簡易，攀登新一代神單寶座，上架5天就賣出10萬張。

兩週後，在迅速口耳相傳下，日前投保件數已確定超過50萬張，且持續快速爆增中。

由於保障內容單純，無職業身分限制，0至74歲都可投保，隔離就先賠5萬元，若再確診再賠5萬元，目前是市場最低價格、最實惠的理賠保單。

因為每天網站塞爆，新安東京海上產險已緊急啟動身分證末一碼的分流機制，據了解，由於目前銷售情況太過熱烈，離其設定100萬張的天花板相當接近，預計農曆春節就會停售。

搶不到新安東京，還可參考這６張防疫險

然而，若在分流時段或停售後搶不到新安東京，目前仍有其他保險公司的隔離防疫險可選擇。

一、和泰產險線上、線下防疫險。

隔離賠10萬元防疫保單下架後，現有網路投保防疫保單專案，隔離賠1.2萬元、確診2萬元，保費定為433元；線下防疫保單專案保額最高是「疫起挺你2.0」方案，法定傳染病隔離賠3萬元、確診8萬元，另疫苗險保障包含住院日額、加護病房日額、出院慰問金、喪葬費用補償等，保費定為1449元。

除了單純的「隔離」就定額賠付、「確診」再加碼理賠的商品，目前尚有具相關醫療保障的防疫險，且涵蓋內容不只第五類的法定傳染病新冠肺炎，還包括其他一至五類法定傳染病。

二、泰安產險「有疫健康3.0」專案。

保障範圍結合法定傳染病之「隔離補償、確診補償、住院日額、負壓隔離病房或加護病房日額」等四大保障。

以方案二為例，只要政府要求居家或集中隔離，即可申領「法定傳染病隔離補償」3萬元，不幸COVID-19確診則還可申請「法定傳染病關懷金」3萬元，再依實際住院日數給付每日3000元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日6000元。

另外，「有疫健康3.0」專案不單僅保障COVID-19，只要是行政院衛生福利部疾病管制署規範之一到五類法定傳染疾病皆屬保障範圍，例如因A型流行感冒、流感併發重症、麻疹、登革熱等法定傳染疾病確診住院者，也包含在理賠項目中，無等待期即刻生效，最低費率方案不分年齡、性別、職業，單一費率每人606元保費。

三、國泰產險目前透過業務員通路的「疫定平安」專案。

0 到 75 歲皆可投保。其中新增的「A98」方案，保費 965 元，隔離現賠 1 萬元，若確診前 180 天曾在國內接種新冠肺炎疫苗，還可申領 3 萬元法定傳染病確診補償保險金，以及 5 萬元的接種疫苗後確診補償保險金，合計共達到 8 萬元。

四、兆豐產險的「防疫兆護」專案。

這是雙拼防疫險和疫苗險的保單，網路投保保費 672 元，投保年齡從 20 到 80 歲，隔離理賠 2.5 萬元，若確診理賠 5 萬元，還有包括接種疫苗的不良事件住院費用、身故保障等。

五、富邦產險的「疫網打盡2.0」網路投保專案。

新增 XL、XXL 兩種方案，前者為純防疫險，讓已經投保疫苗險的民眾可加保；後者則是同時有疫苗和防疫險保障。以 XXL 方案為例，保費 801 元，投保年齡限制 3 到 75 歲，隔離賠5000元、確診賠1萬元，此外也提供染疫或疫苗不良住院補償等八大防疫保障。

這也是虎年選擇防疫險的重點，若需要更完善的保障。除了隔離加防疫補償金，該保單還要考慮到假使確診，將給付包括法定傳染病住院日額、加護或負壓病房住院日額、關懷保險金、施打疫苗後的不良事件住院補助增額、法定傳染病疫苗預防保障及COVID-19疫苗不良事件殯葬費用補償等。

舉例來說，若小明於投保富邦產險「疫網打盡2.0」XXL方案後，經醫師診斷確定罹患COVID-19而入住負壓隔離病房治療25天，後續提供醫生開立的診斷證明給富邦產險申請理賠，依照富邦產險「法定傳染病健康保險」的承保範圍，小明可獲得以下約定補償：

法定傳染病住院日額保險金5萬元（每日2千元Ｘ25天）、法定傳染病加護或負壓病房住院日額保險金5萬元（每日2千元Ｘ25天），再加上法定傳染病關懷保險金1萬元，總計共11萬元的保險金。

六、中國人壽「疫守護住院醫療健康保險」。

照護因疫苗接種後產生不適症狀而導致住院的保戶，提供住院關懷保險金、加護病房費用保險金、出院療養保險金和身故保險金四大保障。倘若接種疫苗後染疫，也提供住院日額保險金和住院慰問保險金，該保單提供0歲至70歲的被保險人，以單一費率499元即可擁有保障。

專家提醒打疫苗前先投保

隨著虎年春節將至，且假期長達九天，在Omicron疫情尚在延燒的情況下，公勝保經總經理蔡聖威挺身呼籲民眾，盡快預約接種第3劑疫苗，加入已接種疫苗的行列，提升保護力，也建議施打疫苗前，先投保隔離型疫苗險，多重保護全家平安。

舉例來說，公勝保經旗下的「GOGO保-疫苗險推薦王」平台統計，自今年1 月17日上線新的防疫商品迄今，投保件數成長 150％ 以上，單日平均投保防疫商品的件數，高達數千張。

比起染疫跟疫苗副作用可能造成的不適，萬一被匡列需隔離14天的損失其實才最驚人，因此投保防疫隔離疫苗險，提供相關理賠補償有其必要。面對市場上多家相關保單，保障內容多有不同，民眾又該怎麼選？

公勝保經網投平台專案負責人楊振和表示，各家商品的保障略有不同，近期投保盛況熱烈、民眾瘋搶，以投保網站一度當機的新安東京產險的相關商品為例，如果民眾是被認定「確診後才隔離」只能領到確診費用，但如果是「被隔離後才確診」或「被隔離後有陰返陽的確診」兩種情況下即可領到隔離＋確診雙重理賠。

若是擔心施打疫苗的副作用，或是身體不適症狀，則可以考慮兆豐產險的疫苗險，目前也提供了因施打疫苗不適的住院日額理賠金與定額的喪葬費用理賠。

值得注意的是，若一次投保好幾家的防疫險，也有民眾好奇，那若接到隔離通知究竟怎麼賠？按照目前傷害險的規定，每人上限是一張正本加兩張副本，因此還是要呼籲，適度地評估自身風險、做好防疫措施，勿過度投保。

（本文出自2021.1.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）