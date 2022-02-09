匯率報告不妙？央行外匯局長這麼說

美國商務部數據顯示，去(2021)年美國對台灣貿易逆差增至402億美元，創歷年新高，是否影響美國匯率報告結果、引發台灣涉匯率操縱的疑慮？中央銀行外匯局局長蔡烱民今（9）日回應，美對台貿易逆差劇增，主要是美國對台灣的資通訊產品需求很大，並非匯率因素。

對於美台灣貿易逆差增至歷史新高，蔡烱民解釋，最大關鍵還是在於美國對台灣的資通訊產品需求很高，且新台幣匯率去年升值，顯示貿易逆差並非匯率因素造成。

此外，受到疫情影響，台灣赴美旅遊人數大減，台灣對美國的旅遊收支逆差也大幅改善（備註：因為到美國花費明顯減少）、台灣航運收入增加、對美逆差也縮減，況且，美國本身的貿易逆差也同步寫下歷史新高，顯示美國去年經濟成長表現不錯，市場需求升溫，有些美國沒有生產的產品，就必須從海外進口，提供美國消費者使用。

蔡烱民強調，台美溝通管道非常順暢，會充分和美國解釋，美台逆差擴大是因為美國的需求，而非匯率因素。

蔡烱民還說，去年第2季以來，國內匯市供需大致平衡，央行為調節匯市進場買匯的量也明顯減少，今年3月，央行總裁楊金龍赴立法院報告時，就會公告去年下半年央行的買匯數據，屆時大家就會知道，央行去年下半年買匯的量已大幅減少。

回顧2020年，受到先進國家採取史上最大量化寬鬆政策影響，熱錢蜂擁入台，令新台幣匯率狂升，為穩定匯市，央行2020年全年的淨買匯金額高達391億美元；去年上半年，央行買匯金額已降至87億美元。