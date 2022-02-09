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政院公布亞泥案真相調查報告 提兩點結論

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院今（9）日公布已核定「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」。記者王燕華／攝影
行政院今（9）日公布已核定「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」。記者王燕華／攝影

行政院今（9）日公布已核定「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」，做出「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」兩點結論，並建議「正視過去，誠懇面對」、「合理補救，回復權利 」、「逐步轉型，永續發展」、「謀求共識，共存共榮」四點建議。

行政院今日公布篇幅高達205頁的「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，並表示行政院在2月8日核定真相調查報告，讓原住民族轉型正義向前邁進一大步。

行政院說明，為消弭長久以來亞泥公司於新城山礦場採礦的紛爭，蔡總統於2017年12月28日「總統府原住民族歷史正義及轉型正義委員會」第四次會議指示：由部落代表、政府、亞泥公司三方組成真相調查專案小組。

行政院表示，該院於2018年6月20日經前院長賴清德核定成立「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組」，由政委林萬億擔任召集人，原民會主委夷將Icyang擔任副召集人，經濟部、亞泥公司代表、專家學者、部落代表（六人），小組成員共計13人，由原民會擔任幕僚機關，委由國立東華大學進行調查等工作。

行政院指出，真相調查小組自2018年至2020年間召開共七次會議，完成真相調查報告兩點結論：1.資料顯示，尚無發現不法；2.行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習。

行政院說明，另自2020年至2021年期間，林萬億主持、歷經共22次與部落及亞泥公司協商，最終達成四點建議事項之共識，包含政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」、主動踐行諮商同意程序。

行政院表示，真相調查報告公布後，附帶建議事項將由原民會、經濟部、花蓮縣政府、秀林鄉公所及亞泥公司等各權責機關賡續推動，以持續落實原住民族轉型正義之政策目標。

亞泥 原住民 轉型正義

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