索馬利蘭率團訪台 經濟部：強化台索經貿合作關係

經濟部王美花今（9）日接見索馬利蘭四位部長訪團。她對索國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）表示，樂見台索兩國藉互訪機會深化經貿各領域合作及拓展潛在產業商機。

王美花向瑞格薩一行說明台索具經濟合作前景，具體項目例如台灣中油公司已於2021年12月與英國Genel能源公司，正式簽署索國探勘SL10B/13礦區轉讓協議，並獲索國政府核准，取得此礦區49%權益，共同進行油氣探勘工作，請索國政府支持。該礦區2022年度主要工作計畫為震測資料解釋及井位訂定，預計於2023年鑽探一口探勘井，未來生產之油氣規劃經由柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場。

瑞格薩表示，索國與台灣都有絕佳的戰略地理位置，索國位居歐、亞、非三洲樞紐，貨品進出口均透過柏貝拉港，台灣則位於東北亞與東南亞的重要地點；索國擁有豐富的天然資源、農產品、香料、鹽、礦產及漁產品等為台灣所需，索國主要進口項目為食品、電機電子產品、紡織品及鞋類等為台灣出口強項，台索產業具高度互補性，盼與台灣進一步發展貿易與投資關係，讓索國成為我商進軍東非市場的門戶。

王美花認同格瑞薩部長的看法，並表示為增進台索雙方經貿交流，我外貿協會自2020年至今舉辦多場媒合會，邀請雙邊廠商洽談媒合商機，今年持續辦理拓銷團、國際商展及企業論壇，邀請索國業者及工商協會代表參加；另外，為促進台索雙邊貿易與投資，我國亦歡迎索國透過駐台代表處辦理經貿投資相關活動。

瑞格薩說明索國擁有豐富天然資源及年輕的人力資源，盼台灣能協助開發及運用，同時吸引我商前往投資，加強不同產業領域之合作。王美花回應表示，兩國可深化認識，經濟部樂於向台灣各界介紹索國商機，協助台索產業合作交流，持續加強台索雙邊經貿合作，設定優先合作領域，俾利尋找更多未來潛在商機。