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遭列入美禁令名單 滁州惠科出貨暫不受影響

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

美國商務部工業與安全局（BIS）日前公告最新的未經驗證清單（UVL），名單中可發現滁州惠科光電（ChuZhou HKC）被列入其中，但公告載明若美國供應商要向限制清單的公司運送產品，仍能透過文件的補齊取得許可證。據TrendForce了解，滁州惠科被列入主因是近期計劃由美國進口面板相關分析儀器有關，而此事件並非針對整個中國大陸面板產業。目前滁州惠科及其美系物料供應商遞件及協商的程序正在進行中，故判斷暫時對於滁州惠科的供貨及出貨沒有影響。

需要注意的是，據TrendForce統計，惠科滁州廠占2022年全球LCD面板產能僅3.8%，比例並不大。然而，占惠科（HKC）自家產能則達三成，地位舉足輕重。滁州廠主要生產電視面板及監視器面板，其中電視面板更是占該廠近8成的生產比重，若事件無法順利解決，將仍對惠科電視面板的出貨造成衝擊。

另外，惠科滁州廠所使用的玻璃基板是經由採購多家玻璃基板供應商所組成，其中約4成來自美系供應商康寧（Corning），由於康寧已根據面板廠所在地配合在地化生產，因此預期並不受限於管制清單所限制的美國生產出口至中國大陸的規範，但細部條規仍有待釐清。在目前物料的供應暫時沒有受到影響，且惠科滁州廠維持正常運作下，其客戶端亦暫時沒有特別針對滁州產線的面板採購進行轉移。

電視面板 美國商務部

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