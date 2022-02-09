快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

八貫1月營收創同期高 首季營收力拚去年第4季高峰水準

經濟日報 / 記者李宜儒/台北即時報導

八貫企業（1342）今（9）日公告1月營收，為2億元，年增率24.8%，創歷史同期新高，公司表示，主要是戶外、醫療訂單需求暢旺，加上航太救生需求穩健出貨下，機能性皮布料及成品組件兩廠產能皆保持滿載。

八貫表示，第1季為傳統淡季，但今年訂單能見度高，且已擴增產能為5班制，預估首季營收可望淡季不淡，將力拚維持去年第4季高峰表現。

八貫表示，目前多數國際品牌客戶調整採取季單或年單方式下單，拉貨積極，其中戶外客戶啟動春夏款新品備貨，而醫療需求亦重啟需求；救生航太部分，逃生滑梯自2021年第4季開始放量出貨，今年1月起也陸續反映成本調漲價格。

八貫進一步指出，因應客戶訂單持續熱絡，且稼動率滿載下，公司已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，新產能預計自今年第4季起陸續開出，對於今年營運表現保持雙位數成長抱持樂觀看法。

航太 營收

延伸閱讀

長榮航太送件 預定2月中旬登興櫃

岡山河堤公園溜滑梯容易摔飛受傷 養工處：已改善

維田元月營收寫歷年同期新高 訂單看到Q2

共融遊戲場使用滑梯竟摔倒受傷 高雄養工處擬改善

相關新聞

農曆年運輸淡季 慧洋1月每股稅前盈餘1.16元

慧洋-KY（2637）今日公告2022年1月合併營收為新台幣19.31億元。並同步公告自結獲利，1月單月營業利益9.26...

物聯網需求大爆發 研華元月營收改寫歷史第三高

研華（2395）今（9）日公布2022年一月份合併營收53.84億元，較去(2021)年同期營收45.11億元，年增19...

廣越1月營收創同期高 拚第1季首度由虧轉盈

羽絨服代工廠廣越（4438）今（9）日公告1月合併營收為10.97億元，創下歷年同期新高，年增率達82.74%，同時也是...

研華元月營收年增19.4% 創同期新高

工業電腦龍頭研華（2395）今（9）日公布2022年一月份合併營收報告達53.84億元，較去(2021)年同期營收45....

漢翔受惠三題材加持 法人喊買

漢翔（2634）是台灣航太產業的領頭羊，主業務包括軍機與民航機，軍機業務幾乎集中在國防部，受惠於國機國造，今年預計交機8...

長榮航、華航迎客運復甦商機 盤中股價再衝高

虎年開盤以來，後疫情時代的航空客運商機再度成為市場矚目的焦點，國內航空、國際客源為主的觀光業者，期待轉機業務及商務客申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。