八貫1月營收創同期高 首季營收力拚去年第4季高峰水準

八貫企業（1342）今（9）日公告1月營收，為2億元，年增率24.8%，創歷史同期新高，公司表示，主要是戶外、醫療訂單需求暢旺，加上航太救生需求穩健出貨下，機能性皮布料及成品組件兩廠產能皆保持滿載。

八貫表示，第1季為傳統淡季，但今年訂單能見度高，且已擴增產能為5班制，預估首季營收可望淡季不淡，將力拚維持去年第4季高峰表現。

八貫表示，目前多數國際品牌客戶調整採取季單或年單方式下單，拉貨積極，其中戶外客戶啟動春夏款新品備貨，而醫療需求亦重啟需求；救生航太部分，逃生滑梯自2021年第4季開始放量出貨，今年1月起也陸續反映成本調漲價格。

八貫進一步指出，因應客戶訂單持續熱絡，且稼動率滿載下，公司已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，新產能預計自今年第4季起陸續開出，對於今年營運表現保持雙位數成長抱持樂觀看法。