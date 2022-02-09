中油觀塘三接外推方案環差 環保署初審通過

環保署今（9）日召開中油觀塘第三天然氣接收站外推方案環差第三次初審會議，環評委員仍關注三接工程是否造成淤沙影響南方觀新藻礁生態，中油提出近20年覆沙率變化強調兩者關聯不大，多數環委也接受外推方案比原方案友善，最後順利通過初審，接下來將送環評大會討論。

中油三接外推方案環差分別在去(2021)年10月12日、今年1月12日以及今日，共召開三次初審會議。

在前一次審查中，多數環評委員就認為外推方案確實比原本的迴避替代修正方案更為友善，不過對於觀新藻礁影響、排水管線配置等內容仍有部分意見，中油在農曆春節前火速補件，今日初審通過，又再邁進一步。

針對前次審查中，環評委員關注三接施工造成南方觀新藻礁淤沙，恐影響生態。中油今日提出近20年觀新藻礁覆沙率變化，對照颱風過境、三接棧橋施工及完工等時間點，強調觀新區覆沙率變化是受到現有結構物限制及海象天候影響下，所產生的自然現象，與三接施工關聯不大。

然而環委張學文仍指出，從中油提出數據來看，若比較秋冬藻礁生長季節，2019年11月與棧橋完工後的2021年11月覆沙率相比，觀新藻礁區至少有三區域覆沙增加，難以說明三接施工不會影響觀新藻礁。

中油解釋，觀新藻礁覆沙變化主要受西南氣流、東北季風影響，研判是周遭覆沙移動，並非從北方的大潭三接飄移過來。中油也指出，桃園海岸遠離三接工區的區域，其實也呈現類似趨勢，合理推測應是受到颱風等自然因素所致。

在閉門會議中，有環委認為，漂沙形成因素非常多，重點應在於後續是否持續監測，遇到問題能否及時反應，多數環委也接受，外推方案確實比原方案好；但張學文也直言，三接根本的問題就是選址錯誤，只能兩害取其輕，不能說他贊成外推方案，而是只能接受。

在徵詢在場委員共識後，專案小組初審通過，要求中油補充輸沙系統流場分布、淤沙減輕措施等內容後，送環評大會討論。

中油觀塘案歷經爭議及公投挑戰，經濟部因應民間團體所提的珍愛藻礁公投，提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，避開潮間帶藻礁，航道及迴船池不浚挖。最後藻礁公投未通過，經濟部能源政策吃下定心丸，不過外推方案仍得通過環保署的環差審查，如今終於過了頭關。