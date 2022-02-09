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瑞銀投資者調查：六成亞洲投資人樂觀看未來6個月股市

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

瑞銀今（9）日公布最新《瑞銀投資者情緒調查》，發現投資人面對未來6個月股市充滿信心，三分之二的投資者空倉比例達到 10%，其中近一半聲稱正在「等待合適的機會」。如果要投資，六成投資者認為科技（63%）和醫療保健（59%）是極具吸引力的行業。

其中亞洲投資人對本國經濟的短期預期相對樂觀，六成對該地區股市未來6個月的前景保持樂觀，近四成投資者計劃在未來6個月增加投資。

瑞銀全球財富管理聯席總裁兼瑞銀歐洲、中東及非洲區總裁Iqbal Khan表示：「由於疫情預計將在未來幾年影響醫療保健行業以及數位化轉型，投資者在該等領域看到了更多機會。但由於通脹高企以及升息即將到來，投資者正在等待合適的時機投入資金。」

儘管疫情、原材料成本上升和增稅引發擔憂，企業仍對未來 12 個月的業務充滿信心。44%的企業在招聘，並且近半數有意加大投資。此外，企業正在改變傳統的運作模式，以滿足員工需求。69% 的企業增加了工作時間上的靈活性，67% 的企業增加了辦公地點上的靈活性。

瑞銀美洲區總裁兼瑞銀全球財富管理聯席總裁 Tom Naratil 表示：「全球疫情和隨之而來的『辭職潮』促使企業適應當前環境，改變其對工作場所靈活性的看法，我們能夠透過投資顧問的專長，運用首席投資辦公室和企業客戶部門的洞察，支援企業度過變革期。」

報告中發現，美國投資人則相對最擔憂通膨，幾乎半數人擔心市場低迷。面對市場波動，美國投資者正在考慮增加股票和投資組合對沖，將現金投入使用，並趕在升息之前透過新的再融資抵押貸款和擔保貸款借入資金。

拉丁美洲，短期樂觀情緒較 2021 年第三季度有所下降，六成（58%）的投資者對該地區的經濟感到樂觀，59%的投資者對該地區股票的短期前景感到樂觀。樂觀情緒下降亦影響了投資者的投資計劃。52%的人計劃在未來6個月增加投資，該數字低於第三季度的 60%。

歐洲（不含瑞士）自第三季度以來，歐洲投資者的樂觀情緒下降了10個百分點，68%的歐洲投資者對該地區的短期經濟感到樂觀。對股市的短期樂觀情緒亦有所下滑，43%的人計劃在未來6個月增加投資。

瑞銀

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