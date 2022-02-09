2021全球平板電腦出貨達1.688億台 為2016年以來最高
國際數據資訊（IDC）最新研究結果顯示，2021年第四季全球平板電腦出貨量為4600萬台；這是自2020年COVID-19大流行開始以來的第二次衰退。由於需求減緩，2021年第四季的平板電腦出貨量相較去年同期下滑11.9%，2021年全年全球平板電腦總出貨量年成長率3.2%，達到1.688億台，為2016年以來最高。
同時，Chromebook出貨量在2021年第四季相較去年同期下降 63.6%，但2021年出貨相較去年成長率達到13.5%。
IDC行動和消費裝置追蹤報告高級研究分析師Anuroopa Nataraj表示：「儘管 2021 年對平板電腦市場來說是豐收的一年，但隨著市場在許多地區的需求高峰已經過去，出貨量已經開始減少。但是，由於遠距學習、遠距工作和媒體消費仍然為用戶的優先，因此近期的出貨量將優於疫情前。」
IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理Jitesh Ubrani則針對Chromebook市況進行說明：「美國和歐洲等主要市場對Chromebook的大部分初始需求已經得到滿足，這導致整體出貨量放緩。然而，新興市場的Chromebook需求在過去一年中持續成長，Chromebook的供應也異常緊張，因為零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，進一步抑制了Chromebook在全球範圍內的出貨量」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言