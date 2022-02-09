2021全球平板電腦出貨達1.688億台 為2016年以來最高

國際數據資訊（IDC）最新研究結果顯示，2021年第四季全球平板電腦出貨量為4600萬台；這是自2020年COVID-19大流行開始以來的第二次衰退。由於需求減緩，2021年第四季的平板電腦出貨量相較去年同期下滑11.9%，2021年全年全球平板電腦總出貨量年成長率3.2%，達到1.688億台，為2016年以來最高。

同時，Chromebook出貨量在2021年第四季相較去年同期下降 63.6%，但2021年出貨相較去年成長率達到13.5%。

IDC行動和消費裝置追蹤報告高級研究分析師Anuroopa Nataraj表示：「儘管 2021 年對平板電腦市場來說是豐收的一年，但隨著市場在許多地區的需求高峰已經過去，出貨量已經開始減少。但是，由於遠距學習、遠距工作和媒體消費仍然為用戶的優先，因此近期的出貨量將優於疫情前。」

IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理Jitesh Ubrani則針對Chromebook市況進行說明：「美國和歐洲等主要市場對Chromebook的大部分初始需求已經得到滿足，這導致整體出貨量放緩。然而，新興市場的Chromebook需求在過去一年中持續成長，Chromebook的供應也異常緊張，因為零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，進一步抑制了Chromebook在全球範圍內的出貨量」。