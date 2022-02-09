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109年勞保職業災害醫療給付大增24.4％

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總統計，109年職業傷害給付86.8億元，年增4.3億元，主要是勞保職業災害給付增加4.9億元。示意圖／ingimage
主計總統計，109年職業傷害給付86.8億元，年增4.3億元，主要是勞保職業災害給付增加4.9億元。示意圖／ingimage

主計總處發布國情統計，109年我國職業傷害給付86.8億元，年增4.3億元、5.2%，主要是勞保職業災害給付增加4.9億元，但軍人保險給付則是減少。

主計總處表示，依國際勞工組織（ILO）對社會保障支出規範，職業傷害給付涵蓋與工作相關之傷害、疾病、失能及死亡所給予的給付。109年職業傷害給付86.8億元，較108年增4.3億元、5.2%，主要是勞工保險之職業災害相關給付金額增4.9億元，及軍人保險給付減少等影響。若與105年相較，給付增加6.7億元、增8.4%。

依計畫型態觀察，109年「社會保險」計畫給付81.2億元，占93.5%，其中勞工保險74.5億元（占社會保險計畫91.7%）為大宗，其他社會保險5.8億元居次；「社會救助及福利服務」計畫（提供因公死亡、傷殘、職災重症或住院之生活津貼、慰問金及補助等）給付5.7億元，占6.5%。

依給付型態觀察，109年以現金給付46.7億元，占53.8%為主，與105年相較，實物給付增7.7億元或增23.8%，現金給付則略減1億元，致109年實物給付占比由105年40.4％增至46.2%。

109年勞工保險職業災害給付以醫療給付36.2億元（占48.6%）及傷病給付22.0億元（占29.5%)為主，二者合占78.1%，與105年相較，除傷病給付（減3.2%）及失蹤津貼減少外，其餘給付均呈增加，其中醫療給付增7.1億元、24.4%較大。

職業傷害

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