2020年我國製造業附加價值率32.3% 創歷史新高

主計總處發布國情統計指出，2020年我國製造業附加價值率提高至32.3%，創下歷史新高，主因高階應用產品推陳出新，加以國際原油及農工原料價格下跌，原材物料投入成本降低，提升產品附加價值所致。但，美、日依舊持續領先，同年日本高達36.8％，美國更達到41.0％。

主計總處指出，與主要國家比較，早期我國因產業特性偏向代工或側重零組件生產，製造業附加價值率相較深耕研發的美、日為低，與南韓則相仿。近年因國內半導體業者持續擴展高階製程，加上海外台商將高附加價值的產線移回，使我國製造業附加價值率逐漸向美、日靠近。

主計總處指出，2020年製造業創造附加價值6兆3,221 億元，各中業占比以電子零組件占41.0%最高，電腦、電子產品及光學製品占10.2%居次、化學材料及金屬製品則各占6.1%及5.6%。

前十大中業附加價值率最高為電子零組件（46.0%），其次為金屬製品（34.2%）及塑膠製品（32.0%），至於基本金屬、化學材料、食品及飼品與電力設備及配備 則因耗用原材物料比重較高，附加價值率相對較低。

與2019年相比，2020年製造業附加價值率提升2.4個百分點，其中化學材料及塑膠製品分別增3.3及1.6個百分點，主因國際油價重挫，投入成本降低所致，電子零組件亦因半導體業者持續投資高階製程，提升產品競爭力，增2個百分點。

主計總處指出，「附加價值」是指企業從事生產活動過程，對產品或服務所創造的新增價值，即生產總額扣除生產過程中投入的原材物料及半成品等成本，「附加價值率」是附加價值占生產總額比重，代表每生產一單位產品，所創造新增價值的能力。