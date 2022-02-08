影／1月PMI、NMI指數雙下挫 疫情走向將影響景氣展望

經濟日報 / 記者劉玟妤邱力行／台北即時報導
中經院今(8)日發布台灣採購經理人指數（PMI），指數跌至56.2%，為2020年9月以來新低。 示意圖／報系資料照
中經院今(8)日發布台灣採購經理人指數（PMI），指數跌至56.2%，為2020年9月以來新低。 示意圖／報系資料照

中經院今(8)日發布台灣採購經理人指數（PMI），指數跌至56.2%，為2020年9月以來新低。非製造業經理人指數（NMI）同樣下挫，受到本土Omicron疫情衝擊，續跌4.7個百分點至53.9%。

中經院院長張傳章表示，雖然PMI下跌，但製造業六大產業全數回報擴張，其中以食品暨紡織產業擴張速度最快，其次為交通工具產業及化學暨生技醫療產業。

受到1月中旬受到本土Omicron疫情衝擊，住宿餐飲等內需服務業首當其衝，連帶影響NMI，也創下2021年8月以來最慢擴張速度。張傳章指出，雖然目前疫情對非製造業並未造成全面性的影響，但廠商態度轉為保守。不過張傳章補充，疫情何時趨緩成為非製造業未來景氣的關鍵。

談到製造業未來展望，張傳章提到，製造業景氣仍抱持樂觀，不過對採購、存貨的相關政策及營業利潤則看法分歧。他補充，台灣製造業展望除了國內外疫情是觀察重點，塞港問題能否解決，也成為製造業未來表現是否亮眼的重要因素。

另外通膨問題未解，原物料指數仍然居高不下。張傳章指出，物價是否持續上漲，取決於油價及大宗物資價格。他說明，由於俄羅斯及烏克蘭的緊張情勢，加上近期天氣嚴寒，每桶油價已突破90元美金，這對國內物價造成壓力。不過他也指出，大宗物資價格與去年高點相比已經趨緩，但仍需觀察。

製造業 疫情 物價

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