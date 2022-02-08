PTA、EG價漲 化纖廠Q1營運有撐

國際油價走高，也帶動下游PTA（純對苯二甲酸）價格走揚，另外EG（乙二醇）也因為冬季需求旺季，儘管漲幅略低於PTA，但今年以來漲幅將近10%，由於PTA及EG是聚酯主要原料，在原料成本走揚下，化纖報價有撐，聚合廠及加工絲廠第1季營運也看漲。

觀察近期的聚酯產品報價，在紡用酯粒部分，近2個月報價都穩定維持在每公斤28-29元附近，跟去(2021)年高點11月的29元相當；聚酯絲部分，主流規格75丹尼聚酯加工絲，近2個月報價也維持在每公斤60元上下，與去年11月的高點62元相當。

對於近期的油價高漲，也將會推升聚酯後續報價走勢，化纖廠認為，目前的訂單狀況相當穩定，客戶對於價格的耐受度也高，換言之，漲價對客戶來說，已經不是需要計較的地方，重點是要有貨，只要能維持穩定供貨，價格都好談。

根據了解，目前包括新纖（1409）、力麗（1444）的訂單能見度都已到三月底，接下來如果聚酯上游原料報價續漲，廠商也有信心能有效轉嫁成本。