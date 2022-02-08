2萬戶租金補貼14日起受理申請 為期兩週

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

營建署今（8）日提醒，110年度第二波租金補貼受理申請時間為今年2月14日至2月25日，為期兩週，計畫戶數為2萬戶，如第一波未申請但有租屋需求的民眾，務必把握此次申請機會，請以線上或郵寄方式提出，不開放臨櫃申請。

營建署提醒，「身分證或戶口名簿」為申請必備文件，萬萬不可少，若申請人跟配偶不同戶籍，兩人的戶口名簿都需檢附。若家庭成員（配偶、戶籍內直系親屬）為外籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民者，應檢附出入國（境）紀錄證明及居留證。

營建署指出，「已租屋者」申請租金補貼需檢附租約、郵局存摺、建物登記資料，「未租屋者」雖先不用檢附租賃契約及建物登記資料，但仍需檢附郵局存摺封面影本。

營建署特別提醒，租賃契約應記載出租人身分證字號或統一編號，地址應與建物登記資料所載地址相同。另外，有關建物登記資料應擇一檢附建物登記謄本、所有權狀影本、建築物使用執照影本、測量成果圖影本或未登記建物之合法房屋證明。民眾可請房東協助出具或是自行至地政事務所申請「第二類」建物登記謄本，主要用途登記需符合為住宅相關類別才符合規定。

相關申請資訊及規定可至營建署網站首頁右側「住宅補貼專區」查詢或撥打諮詢專線02-7729-8003，有專人接聽，服務時間為週一至週五早上8時至下午6時。

此外，110年度第1波租金補貼已於去年8月31日截止受理，地方政府均已審查完畢，行政院考量嚴峻疫情，特別專案核定第一波租金補貼合格戶全數補貼，擴大對全國租屋族的照顧。

租金補貼 租屋 身分證

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