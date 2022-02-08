俄烏緊張恐助漲天然氣 王美花：研判開戰機率不大

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院上午在新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，邀請衛福部長陳時中(左起)、外交部吳釗燮、政委兼政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲出席。記者鄭超文／攝影
行政院上午在新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，邀請衛福部長陳時中(左起)、外交部吳釗燮、政委兼政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲出席。記者鄭超文／攝影

俄烏緊張引起能源疑慮，經濟部王美花今（8）日表示若未開戰，LNG應不致大漲，評估開戰機率不大；她也表示，對於俄烏局勢，目前尚未收到美方建議提出協助的資訊。

俄羅斯、烏克蘭持續軍事對峙，引發能源供應安全疑慮。王美花今日於行政院記者會中回應，對於天然氣的國際趨勢，中油專業評估俄烏若無戰爭，液化天然氣的價格應不會大漲。

王美花也提及，這周要召開的柏林四方會談，大家可以關注，目前評估會開戰的機率應該相對不是這麼大，經濟部也會緊密關注趨勢，若無戰爭，天然氣價格就不會大漲，而在需求面，在第1季後因天氣回暖，也會慢慢平穩。

至於俄烏局勢的變化，王美花表示，我方目前尚未收到美方建議需要協助的資訊。

王美花 經濟部 俄羅斯

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