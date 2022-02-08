打第3劑可請疫苗接種假 雇主須給假、可不給薪

國內拚打COVID-19第3劑疫苗，勞動部近期接獲許多民眾及企業詢問勞工接種第3劑疫苗，是否可請疫苗接種假。勞動部今（8）日表示，中央流行疫情指揮中心早已宣布，凡是勞工前往接種COVID-19疫苗，或是接種後發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，得持憑疫苗接種紀錄卡請疫苗接種假，不限劑次。

勞動部表示，勞工符合請疫苗接種假規定者，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。另因接種疫苗不可歸責於雇主，勞工請疫苗接種假期間，並未強制雇主應給付薪資。

勞動部進一步表示，疫苗接種假用意在提供勞工接種COVID-19疫苗時多一種請假選項，勞工亦可視自身需求，選擇請其他如病假、特別休假之假別，相關薪資給付則依各該假別之規定辦理。

勞動部提醒，雇主如因勞工請疫苗接種假而扣發全勤獎金，將依違反《勞動基準法》第22條工資應全額直接給付勞工之規定處罰；如強制勞工只能請特別休假、普通傷病假或事假，將依違反該法第38條或第43條規定處罰，各該規定之違反，可分別處2萬元以上100萬元以下罰鍰。