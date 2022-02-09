新光臺灣半導體30 ETF 網羅供應鏈龍頭

瞄準半導體強勁成長 2月14日開募

新光臺灣半導體30ETF將於2月14日開始募集，基金經理人王韻茹表示，5G、HPC(高效能運算)驅動半導體需求成長，包括車用、手機等眾多終端產品的半導體含量大增下，2022年半導體市況依舊熱絡，以台積電為首的臺灣半導體供應鏈，將又是強勁成長的一年，勢必帶動臺灣半導體產業盛世再臨。

半導體牽動未來科技發展的生命線，所有殺手級的新應用，包括電動車、元宇宙等，都需要半導體，加上半導體自主化成為趨勢，臺灣半導體產業正炙手可熱，投資前景具高度續航力，儘管新冠疫情未見終點，全球科技加速數位轉型下，臺灣半導體產業商機遍地開花、長線成長錢景亮麗。

半導體需求錢景 再迎黃金十年

王韻茹強調，2022年全球科技進入技術轉捩點，AI、5G、HPC、IoT等4大新技術崛起，有助未來電子產品新應用萌發，加速高速介面普及、雲端伺服器快速成長、未來科技產品將更聰明、更有智慧，就需要更多半導體，以電動車來說，未來每輛電動車的半導體含量，將是傳統燃油車的3~5倍，不僅電動車，包括資料中心、智慧家庭未來更多科技產品訴求智能發展，未來萬物聯網時代下，包括智慧家庭、智慧製造、智慧城市商機起飛，催生台灣半導體供應鏈，有望迎接未來「黃金十年」成長榮景。

每3個月動態調整 持續汰弱留強

「新光臺灣半導體30 ETF」主要追蹤臺灣指數公司所編製的「臺灣全市場半導體精選30報酬指數」，透過每3個月一次的動態調整，一舉囊括臺灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股，取市值最強的前30大優異企業，讓該ETF成份股自動汰弱留強，永遠維持最強投資組合。

「臺灣全市場半導體精選30報酬指數」回溯績效表現」

以上僅為指數回測之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。 圖／資料來源：臺灣指數公司，資料日期：2016/12/30至2021/12/30，單位：報酬率%

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