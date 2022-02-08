疫情與經濟須取平衡 學者憂景氣緩升

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】疫情爆發傷信心！1月採購經理人指數（PMI）與非製造業經理人指數（NMI）緩漲。中華經濟研究院長張傳章表示，製造業對整體景氣仍呈現樂觀，非製造業廠商則對未來景氣較為保守。中華經濟院副院長王健全強調，「疫情與經濟之間取得平衡」是未來經濟成長的重要關鍵。

採購經理人指數顯景氣

採購經理人指數（PMI）與非製造業經理人指數（NMI）係指每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製而成的指數。若高於50%，表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期；若低於50%，表示處於緊縮期。

中華經濟研究院8日公布，台灣製造業採購經理人指數（PMI）56.2，未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）為53.9，兩者都呈現擴張趨勢。但張傳章表示，台灣1月PMI指數較上月跌3.1%，為2020年9月以來最慢擴張速度。而反映內需市場的NMI，1月則跌4.7%，為去年8月以來最慢擴張速度。

住宿餐飲業最慘

他說，住宿餐飲業處於本土疫情擾亂的第一線，受衝擊的情況最慘。製造業廠商雖然警覺供應鏈、原物料價格，疫情等的問題，但仍有部份產業對景氣抱持著樂觀態度，六大製造業中，包括為食品暨紡織產業、電子暨光學產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業與電力暨機械設備產業，只有基礎原物料產業回報未來展望為緊縮。

中華經濟學院研究員簡錦漢表示，因為去年全球疫情都有開始解封的狀況，經濟相應出現復甦狀況，而台灣在去年的經濟指數屢創新高，台灣PMI也是跟隨著全球大趨勢在走。但他指出，未來還有幾個不確定的因素需要多加注意。

通膨、供應鏈仍須關注

第一、美國將於三月進行升息，但升息比率究竟為多少，將對經濟產生什麼效果；第二、通膨是否會持續飆升，也要端看央行祭出什麼平抑物價的手段；第三、原物料價格持續上漲，但相較去年已經有緩漲狀況。簡錦漢指出，產業界對未來六個月的展望指數仍是上上下下，還有許多值得觀望的地方。

張傳章補充說，國際上普遍認為，供應鏈回復正常至少要等到2022年底，並提醒廠商可能需要稍微注意一下狀況。此外，非製造業的採購價格都處於高點，但政府也努力在做平抑物價的措施。他指出，物價上漲的主要因素還是進口物品，如果這些物品的國際價格無法下降，單靠政府也很長期阻擋通膨。

疫情經濟取得平衡

非製造業多數產業已進入農曆年前旺季，但1 月台灣爆出本土新冠確診，非製造業之商業活動與新增訂單指數分別驟跌 10.4 與 4.7 個百分點。

中華經濟院副院長王健全則指出，靠著民間消費約占GDP40到50%左右，民間消費扮演經濟成長的重要角色。如果疫情管控不加進而影響消費的話，就可能影響整體經濟成長，但嚴格邊境管制仍對市場造成相當大的壓力，如NMI指數指出，住宿餐飲業、運輸倉儲業、零售業對未來六個月景氣表示悲觀。如何在「疫情與經濟之間取得平衡」是未來的重要關鍵。

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