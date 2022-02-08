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年後邊境管制持續！現有2,019家、12,659人實施無薪假

經濟日報 / 江睿智／台北即時報導
勞動部表示，邊境管制仍是影響無薪假最大的因素。 中央社
勞動部表示，邊境管制仍是影響無薪假最大的因素。 中央社

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，現有2,019家、12,659人實施無薪假，較過年前減少113家、344人，主因是部分旅行社及運輸倉儲業仍在勞資協商續行無薪假。勞動部表示，邊境管制仍是影響無薪假最大的因素。

統計顯示，這期無薪假減少的主要業別是支援服務業（含旅行社）跟運輸倉儲業，分別較年前減少324人、101人；勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，根據勞動部掌握，這些業者並非要停止實施無薪假，而是因為實施到一月底、正在執行續簽作業，進行勞資協商，因此下期無薪假人數可能再增加。

此外，這期製造業實施無薪假人數為969人，較年前增加199人，主要是民生工業增加158人；黃維琛表示，這期服飾紡織廠商通報實施無薪假，主因是營運出狀況，與疫情無關。

黃維琛表示，影響無薪假情勢最大影響因素仍是邊境管制。近幾期減班休息人數實施數據約萬人上下，數據漸趨於穩定，包含批發零售業有部分是景點賣店，因此實施無薪假；此外，這期也有金門、馬祖等離島住宿業申請實施，可能是因為小三通等關係，約有100多人。

統計顯示，這期實施無薪假家數最行業依序為支援服務業有1,203家、批發及零售業251家、住宿及餐飲業138家；實施人數則以支援服務業8,226人最多、其次為批發零售業850人、住宿及餐飲業807人、運輸及倉儲業有790人。

無薪假 勞動部 餐飲業

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