1月PMI、NMI指數皆重跌 廠商對景氣看法分歧

中經院今（8）日公布1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為56.2、非製造業經理人指數（NMI）為53.9，二指數雙雙走跌，且跌幅不小，PMI回跌3.1，NMI更重挫4.7。中經院院長張傳章表示，製造業對整體景氣仍呈現樂觀，但廠商對於採購、存貨政策及營運利潤率的看法則相當分歧，非製造業廠商則對未來景氣轉為保守。

張傳章指出，1月PMI指數為2020年9月以來最慢擴張速度，主要是經季調後的新增訂單指數已連續19個月呈現擴張，惟指數續跌7.1至52.6，是2020年7月以來最慢擴張速度。

此外，值得注意的還有經季調後的生產指數更是自2020年7月以來首次呈現緊縮，指數大跌10.4至49.8。不過，未來六個月展望指數則是攀升1.8至59.7，連續18個月呈現擴張。

1月NMI指數則受到新變種病毒Omicron衝擊，大跌4.7至53.9，為2021年8月以來最慢擴張速度。

張傳章指出，非製造業多數產業進入農曆年前旺季，但1月台灣傳出Omicron本土疫情，使得非製造業的商業活動與新增訂單指數分別驟跌10.4與4.7，至53.2與52。且廠商對於未來六個月展望指數由2021年5月以來最快擴張速度64.6，驟跌11.6至53。