前瞻計畫第4期特別預算編列1,800億 國發會：年中審議

國發會今（8）日表示，前瞻計畫2022年已編列1,057.706億元，此外，前瞻計畫第4期（2023-2024年）預計編列1,800億元，則將於今年中進行先期審議作業妥適分配資源，以滿足國內外新產業、新技術、新生活趨勢等關鍵需求，持續投入綠能、Å世代半導體、IoT、AI、5G、資安等5+2產業創新及六大核心戰略產業。

國發會指出，前瞻計畫第3期（2021-2022年）特別預算截至2021年11月執行率95.34%，包括：「班班有冷氣」、桃園新竹備援管線、伏流水、補助5G等多項計畫皆有重大進展與成效。

國發會表示，前瞻計畫第3期特別預算共2,298.305億元，其中2021年度編列1,240.598億元。雖全國疫情三級警戒期間，諸多計畫工作項目的進度及經費支用受疫情影響，惟經各中央及地方執行機關戮力趕辦，截至2021年11月累計執行數901.3億元，較第2期同期多執行139億元。

首先，由於氣候變遷，夏季的酷熱已使孩子們的學習受到影響，為此政府推動全國中小學「班班有冷氣」政策，已安裝8萬8,371間教室的冷氣，占總目標的96%，穩步朝向今年2月底前全數完成的目標邁進，不論大都市或小鄉鎮的學生，從今年開始，都能在舒適的環境中安心學習。

其次，我國在去年上半年遭逢百年大旱，許多縣市水情吃緊，面臨需要分區、減壓或減量供水的困境；幸好前瞻計畫已預見氣候變遷的衝擊及產業發展的需求，以水環境建設相關計畫執行水資源的開源、調度、備援等因應對策，有效減緩衝擊及滿足需求。例如，桃園新竹備援管線提前半年於2021年2月通水，調度每日可達20萬噸，確保新竹地區民生及竹科產業用水的穩定供應，對於產業發展及未來的投資信心，有非常大的助益。同時，高雄大泉、濁水溪、通霄溪伏流水工程也陸續完成，分別增加每日15萬噸、3萬噸的備援水源，及每日0.3萬噸的常態供水能力。

此外，無論是產業數位轉型、縮短數位落差或提供各種數位公共服務及加值創新應用，都需要5G基礎建設作為基盤；2021年已補助5G垂直與非垂直場域網路建設逾96億元，提升我國數位競爭力。至於攸關地方民眾生活的城鄉建設，如改善停車問題、提升道路品質、充實全民運動環境、文化生活圈、建構0-2歲兒童社區公共托育等補助計畫，也持續將資源深入地方，提升公共環境品質，讓民眾有感。