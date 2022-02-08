正向經濟數據帶動升息預期 債市動能降溫

全球股市過去一周震盪走高，加上多數跡象強化市場對聯準會鷹派立場預期，美債殖利率彈升，主要債券表現受到影響。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，包括投資級債、高收益債與全球新興市場債市上周資金皆呈淨流出狀態，其中投資級債淨流出金額來到29.9億美元，為其中幅度較大者。

安聯投信表示，美國去年第四季經濟成長率來到6.9%優於預期，同時最新公布的1月非農就業人數也來到46.7萬人，同樣遠優市場預期。相關正向的經濟數據加深市場對聯準會今年加速貨幣正常化腳步與幅度的預期，市場情緒指標－美國10年期公債殖利率在過去一周內走升14個基點升破1.9%，來到過去一年來的相對高點。

安聯投信表示，在美債殖利率彈升的影響下，多數債券指數受到影響單周收黑。觀察全球債券資產，除政府債券多走跌外，包括全球、美國與歐洲投資級債單周跌幅則為信用債中相對較大者，高收益債則是明顯較為和緩，其中又以存續期較短者更加抗跌；可轉債指數則是在美股走升帶動下，為債市表現相對強勢者。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，2021年在各國政府的貨幣及財政政策支持下，全球經濟從疫情衝擊中復甦，包括股市與高收益債等風險性資產多有不錯表現。展望2022年，經濟數據與企業獲利仍持續維持成長態勢，雖因基期因素升幅較2021年有所減緩，但仍優於疫情前長期均值。此外，在產業中具領導地位的企業在定價能力以及營收的提升下，也有助於抵消成本上揚與供應鏈瓶頸的問題，有望持續對風險性資產帶來一定支撐。

謝佳伶表示，隨著包括聯準會在內等主要央行將於今年陸續開始貨幣政策正常化，其中將包括了升息與縮表等措施，2022年投資人最需要關注的便是利率風險的變化。觀察追蹤債市波動的MOVE指數，可發現信用債在過去一年利差持續收窄，但波動度卻仍偏高、未顯著下降，顯示債市投資人對利率變動可能帶來的擔憂仍高。

在信用風險方面，謝佳伶指出，在全球經濟環境改善、景氣持續復甦下，企業的營收和獲利能力都在成長，帳上現金水位充足、再融資順利、槓桿率降低，企業體質持續改善，也使多數信用債違約率來到近年來的低點、回復率持續上升，預估信用風險在2022年將相對可控。

在投資建議上，謝佳伶表示，由於信用風險相對較低，2022年債市投資應首重包括降低利率風險，以及收益率是否足夠等重點。觀察各式債券資產，短年期高收益債因具備較短存續期，可降低在到期之前受到市場利率波動對債券價格帶來的影響，同時又因具備較投資級債更佳的殖利率，可提供較佳的息收報酬，進而利於抵抗利率變化帶來的價格波動，提供投資人資本保護的功效。

在高收益債的布局上，謝佳伶則建議，挑選標的時宜聚焦於在產業中有領導地位、定價能力和營收上升的優質企業，有助於抵消成本上揚及供應鏈瓶頸對其的衝擊，並著重於低景氣循環產業，及其中現金流穩定、具利基性與市場競爭力佳的公司，降低因過度依賴景氣循環而使企業基本面出現大起大落的風險，在追求收益的同時，也致力於降低潛在風險可能帶來的波動。