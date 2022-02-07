第二階段移工專案啟動 泰菲越印皆可引進

勞動部今（7）日宣布，第二階段移工專案引進自2月15日啟動，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國等四個來源國引進移工，包括產業及社福移工；並且取消第一階段積分制及統一於檢疫所集中檢疫等措施，只要移工完整接種疫苗並入住防疫旅館，完成14天居家檢疫及七天自主健康管理即可引進。

春節連假結束，今日僅二例本土確診案例。中央流行疫情指揮中心今日宣布，為兼顧國內防疫安全及產業與家庭用人需求，2月15日起，啟動第二階段移工專案引進。

移工來台前，必須在來源國已完整接種疫苗；來台後，開放雇主安排移工至防疫旅館進行居家檢疫及自主健康管理，並確實遵照相關防疫指引規定辦理。

自去年國內爆發本土疫情後實施境管，移工全面停止引進，引發國內產業及長照大缺工；在中央流行疫情指揮中心同意下，勞動部於去(2021)年11月11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，移工入境全數採集中檢疫。第一階段指揮中心僅釋出集中檢疫所1,700床能量，並只先開放印尼及泰國，而且採積分制，根據移工是否完整接種疫苗、來源國疫情、移工住宿環境等配分，合計積分高者，優先引進。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，第一階段移工專案引進即將屆滿，在嚴守邊境等大原則下，經評估只要嚴守14+7規定，移工引進並不會造成社區防疫疑慮，且全部移工來源國都能配合防疫措施，決定啟動第二階段移工引進。

蔡孟良並表示，2月15日起將取消第一階段積分制引進，不再將來源國疫情列入考量，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國共四個來源國引進移工，而且檢疫地點由集中檢疫所擴大到防疫旅館。

蔡孟良表示，移工入境前必須完整接種疫苗並上傳接種證明至勞動部入出國移工機場關懷服務網且經查核同意，雇主也必須安排移工至防疫旅館進行檢疫，並事前向防疫旅館所在直轄市或縣（市）政府備查，移工完成14天檢疫後，應在同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，才可以前往工作地點。

至於其他防疫措施，蔡孟良說，都將比照第一階段實施，包括：來源國應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成PCR檢測及一人一室隔離、購買確診醫療保險、入境後立即執行病毒核酸PCR採檢，檢疫結束再次PCR採檢，後續銜接自主健康管理並依規定再做一次快篩。

蔡孟良呼籲，雇主應善盡移工照顧管理責任，確實遵照勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」及其他相關指引等規定，雇主如未依規定辦理，會以違反「就業服務法」規定論處罰鍰或廢止聘僱許可。