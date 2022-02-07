勞動、退撫、國保三大基金 去年猛賺5710億元

去(2021)年是政府主要退休基金豐收一年。拜全球景氣復甦及資金寬鬆之賜，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金去年合計大賺5710.3億元。展望今年，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，各國央行將通膨風險列為首要考量因素，在升息壓力下，預期全球金融市場震盪頻率及幅度將加大。

銓敘部公務人員退撫基金管理委員會今（7）日表示，截至去年12月底退撫基金規模達7,286.9億元，收益數為795億元，收益率為11.85%。其中，國內投資金額3,837.2億元，配置比例為52.66%，國外投資金額3,449.7億元，配置比例為47.34%。

勞動基金運用局今日發布勞動基金去(2021)年全年操作績效。去年受惠於全球經濟自衰退谷底逐步復甦，加上各國持續實施財政與貨幣刺激政策，勞動基金2021年12月底止規模為5兆1,075億元，去年全年大賺4,511.1億元，收益率為9.65%，去年12月單月大賺1,253.2億元。

其中，新制勞退基金規模為3兆1,458億元，收益率9.66%；舊制勞退基金規模為9,475億元，收益率11.22%；勞保基金規模為8,447億元，收益率9.71%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,717億元，收益數為404.2億元，收益率為9.88%。

展望今年，勞動基金運用局表示，全球經濟成長持續溫和擴張，帶動企業投資及生產力上升，惟各國央行隨著通貨膨脹壓力上升，將通膨風險列為首要考量因素，逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，而經濟刺激措施退場速度，勢將影響金融市場之走勢，預期今年國內外股市上沖下洗震盪加劇。