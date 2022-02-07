新制勞退去年大賺 勞工平均分紅逾2.3萬創高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局。本報資料照片
勞動基金運用局。本報資料照片

勞動基金運用局今（7）日發布新制勞退基金去(2021)年全年收益數為2,836.8億元，若以目前1,225萬戶有效新制勞退專戶計算，平均每名勞工分紅逾2.3萬元，創2005年7月新制勞退開辦以來，勞工平均最高分紅之紀錄。

勞保局將在今年3月初完成去年新制勞退收益分配。換言之，勞退新制基金去全年收益將於今年3月分紅給勞工，但勞工今年3月並不能領出分紅，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

去年以來全球股市多頭走勢，勞退新制基金累計收益數持續增加，去年7月底，收益數為1,987億元，去年10月底累計賺2,132.3億元，勞工分紅節節走高，去年全年累計賺2,836.8億元；若以目前勞退新制勞工帳戶數1,225萬計，平均每位勞工可在3月分紅逾2.3萬元。

勞動部勞保局強調，勞退新制實際分紅仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，每名勞工實際獲得分紅並不一樣，並非將收益數直接按戶數均分。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%。個人專戶由交勞動基金運用局投資運用，每年3月依前一年盈虧結算，勞工須至60歲退休或死亡時才能領回個人帳戶裡的金額。

勞退基金 勞保 勞動基金 勞動部

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