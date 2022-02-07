中央推六大穩定物價措施 經部籲餐飲業支持平穩物價

行政院昨（6）日已提出六大穩定物價措施，決定至4月底止，免徵進口黃豆、玉米及小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，調降汽柴油貨物稅等抑價措施。經濟部今（7）日呼籲，餐飲業、烘焙食品業者可以在減輕成本負擔後共體時艱，支持政府平穩物價。

經濟部也透露，某知名連鎖早餐店業者支持政府抗漲行動，將從2月10日起至本月底，針對原漲價特定品項回復原價，短時間回饋給顧客。經濟部商業司受訪表示，因為業者希望低調，尊重業者意願下未公布相關企業名稱。

經濟部指，行政院為穩定物價，昨日已提出六大穩定物價措施，決定至4月底止，免徵進口黃豆、玉米及小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，調降汽柴油貨物稅，民生用天然氣及瓦斯凍漲，原實施至3月底的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半也將一併延長至4月底，以紓解輸入性通膨，緩和業者成本壓力。

前項降稅或免稅的品項，會請進口廠商配合六大穩定物價措施在市場機制下配合降價，進而緩和沙拉油、肉類、烘焙等食材上調價格的壓力，來減輕下游相關業者成本負擔，也籲請餐飲業、烘焙食品業者共體時艱。

由法務部、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會組成的「物價聯合稽查小組」為確保農曆年後國內民生物價穩定，將持續對餐飲業及其供應商進行實地稽查，以釐清業者漲價之合理性，及各該供應商有無囤積或哄抬等行為。