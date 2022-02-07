允能風場又有難題 馬國水下基礎包商Sapura無預警終約

德商達德能源所開發的允能風場目前釋股案及展延案尚未過關，又出現新難題。2019年與允能簽署水下基礎安裝合約的馬來西亞Sapura Energy，4日無預警發出聲明，宣布將終止與允能風場合約。

記者詢問達德能源有關於允能跟Sapura Energy間合約議題，對方回應因涉及合約保密協議不便回應。

馬來西亞最大油氣服務公司Sapura Energy 於2019年與、泰國、澳洲及台灣等國簽屬鑽探及水下基礎安裝合約，總合約金額約10億令吉（約新台幣66.5億元），並投入雲林允能風場的鑽探及水下基礎運輸及安裝作業。

但Sapura Energy在 4日發出聲明將與允能風場終止合約，Sapura Energy執行長 Datuk Anuar Taib 說明，兩公司去年11月就試圖挽回局面，但已用盡所有辦法，因此走向終約對於公司最有利作法。

Sapura Energy 補充，允能風場原訂2020年9月完工，但因不可歸責於Sapura Energy的技術及執行問題而延宕。據外媒報導， Sapura Energy在終約理由中，指允能公司提供不精準、具誤導性的土壤數據，嚴重影響到合約履行、工程進度，造成工安疑慮及額外成本。

隨著發出聲明，Sapura Energy將按照合約向位於德國布萊梅的德國仲裁機構進行主張及爭議解決 。

總裝置容量為640MW（百萬瓦）的允能風場原訂於2020、2021年併網，但因為連兩年的新冠肺炎疫情影響，工程進度嚴重延遲。

由於工程延宕造成專案公司成本超支，出現重大資金缺口，達德能源去年向經濟部申請引進新股東並進行股權調，欲將股權比例調整為達德能源25%、德國控股公司Starwind 27%、泰國電力控股集團EGCO 25%，及法商道爾達（Total）23%。

雖然該釋股案將讓達德能源在允能風場持股比例僅25%，違反經濟部要求釋股不得超過五成原則，但最終仍有條件同意該釋股案進行。據了解，該案在去年底已原則同意，僅剩下最後補件程序。

另外，具有80座、8MW風機的允能風場原應於去年底應完成58座風機。然而因為疫情因素，去年9月無法完成目標，據了解迄今約完成11座風機。允能風場去年也向經濟部能源局申請風場展延，目前同樣屬於原則同意，但尚待補期展延實質影響天數等資料才會核可。