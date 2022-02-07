中油：汽柴油每公升各降1.1元及0.5元

經濟日報 / 記者李宜儒／台北即時報導

中油表示，今(7)日凌晨零時起配合政府再次調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，國內汽、柴油每公升各再調降1.1元及0.5元，調整後汽、柴油參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.0元。

中油指出，行政院為穩定民生物價，自今日起再調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，並實施至4月30日止。

中油表示，原本依浮動油價機制計算，並配合春節「上漲不調、下跌調」方案，95無鉛汽油、超級柴油每公升原應各維持為31.3元及26.5元，惟配合政府再調降汽、柴油貨物稅，本日汽、柴油直接再調降1.1元及0.5元，調降後95無鉛汽油、超級柴油每公升各為30.2元及26.0元。

中油指出，今日價格調整將回溯自零時起，民眾如以調價前之牌價加油，請持「原發票回原加油站」辦理退差價事宜，或撥打1912客服專線洽詢。

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