海外投資夯！去年投資美股金額逾3.3兆元、年增21.6%

海外投資夯，投資美股金額大增。主計總處發布國情統計，2021年證券商受託買賣外國有價證券成交金額為4.32兆元，年增14.0%，委託開戶數304.9萬戶，較2020年增38.3%。成交金額以美國最高，達3兆3,251億元，較2020年增21.6%。

主計總處指出，證券商受託買賣外國有價證券，是指國內投資人委託國內證券商由其海外合作證券商下單至外國交易市場。

主計總處表示，依交易地區觀察，2021年成交金額以美國最高，達3兆3,251億元，占77%，較2020年增21.6%；其次為香港地區4,778億元，占11.1%，年減14.8%；其他地區合計為5,142億元，占11.9%，年增4.9%。

若依投資人類別觀察，2021年專業機構投資人成交金額2兆3,498億元，年增5.2%，惟占比縮減至54.4%，較2020年降4.6個百分點；專業投資人（含法人及自然人）成交金額6,756億元，占15.6%，年增2.5%；非專業投資人（含法人及自然人）成交金額1兆2,807億元，年增43.4%，占比大幅提升至29.7%，而2020年底首獲准辦理複委託業務的高資產客戶計197戶，成交金額0.01兆元，占比僅0.3%。