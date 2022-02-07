2022年台灣經濟虎虎生風？國發會：三動能一考驗

迎接虎年正式開工的第一天，展望2022年的台灣經濟，國發會今（7）日表示，全球疫情反覆，在各國政府激勵措施推動下，經濟可望持續復甦，帶動我國出口有機會再創新高，加上消費動能回溫、國內外廠商持續投資台灣等多頭態勢下，行政院主計總處預估我國今年經濟成長率可望超過4%，虎虎生風。不過，國發會也提醒，台灣雖在疫情、物價等課題，相對其他國家挑戰較低，但亦面臨國際淨零排放等要求的考驗。

國發會指出，隨著全球經濟持續回升，供應鏈問題可望逐漸改善，外需力道穩健，加上科技新興應用推陳出新，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，回流台商及本地廠商亦持續投資熱潮，國內新增產能不斷開出，挹注出口動能。預測2022年全年商品出口4,721億美元，年增6.14%。

在民間消費部分，國發會則預期，國內疫情緩和，且隨國內外景氣回溫，企業近年獲利亮麗，產能擴增亦帶動人力需求，提供加薪有利條件，加上基本工資調升與軍公教調薪挹注家庭可支配所得，民間消費力道提升，以及政府適時推出多項振興措施，民眾受疫情壓抑的消費能量將逐漸釋放。預測2022年民間消費實質成長5.36%。

此外，「投資台灣三大投資方案」延長實施三年至2024年底，預估可額外帶動企業投資9,000億元及創造40,000個就業機會。另主要半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應亦逐漸顯現，加上台商回台投資賡續落實，電信業者加速布建5G網路，離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者擴增運力，可望維繫投資動能。預測2022年固定投資實質成長率達2.99%。

國發會表示，去年台灣在經濟成長率、外貿、投資、生產等面向皆表現不俗，顯示我國經濟結構轉型漸具成效，在疫情下更具韌性。具體亮眼成績包含：去年全年經濟成長率為6.28%，創較原預期6.09%上修0.19個百分點，創下自2011年以來、近11年新高紀錄。去年全年出口及外銷訂單金額分別達4,464.5億美元及6,741.3億美元，雙雙創下史上新高並連續18個月及22個月正成長。投資率28.6%則創下21年新高、11月工業生產指數連續22個月正成長，其中，製造業指數則為歷史新高。

此外，在國際機構評比方面，台灣表現也獲肯定，瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比及數位競爭力排名皆躍升第八；三大國際信用評等機構一致調升台灣評等展望或主權信用評等；美國投資環境風險評估報告（BERI）也獲得第四名佳績。