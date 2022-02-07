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開工了！七成三企業年後加薪 最優先調薪是這兩種職務

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

虎年開工了，有多少上班族打算跳槽？公司會調薪留住人才嗎？yes123求職網「虎年新春開工調查」結果發現，高達92%上班族表示跳槽機率五成以上。至於企業端，七成三企業表示年後加薪， 平均調薪4.5%，最優先調薪對象為業務銷售、產線工程師。

調查發現，在虎年開工之後，自認「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上：有54.2%自認「跳槽機率大於續留機率」；37.7%自認「跳槽與續留機率各半」；以及8.1%自認「續留機率大於跳槽機率」，總計自認續留機率低於跳槽機率合計91.9%，比例略高於去年的90.7%。

在不想續留比例中，「已經開始」投履歷找工作合計占73.7%，而且分成：52.2%屬於「尚未準備提辭呈」；21.5%屬於「準備提辭呈」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於疫情時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。他表示，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失。

多數上班族都希望年後可以加薪，調查顯示，合計有72.6%的企業表態，在「農曆虎年」後有加薪計劃，高於去年同期的67.8%！其中又分成：63.7%屬於「績效式加薪」；僅有8.9%屬於「齊頭式加薪」。

虎年「最有機會」被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為：「業務或銷售人員」(58.7%)、「產線工程師或技術型人員」(43.4%)、「客服或門市人員」(36.1%)，以及「產線作業員」(33.4%)、「研發人員」(25.6%)、「一般內勤行政人員」(20.7%)。 對於這些比較有機會「被加薪」的職務，平均來說，企業願意調的幅度為4.5%；其中更有9.4%的公司透露，幅度在「一成(含)以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然企業發放開工紅包、辦春酒，今年的比例與預算皆下滑，但調薪意願則出現反彈，代表在金虎年，資方保守謹慎看待未來景氣，只是預估業績表現「兩樣情」，龍頭廠商或缺工中的產業，待遇仍有調整空間；但處於「疫情重災區」的行業，恐怕依舊緊縮人事成本。

楊宗斌推測，對於站在第一線，負責衝刺業績，或者緊盯產線狀況的相關技術人員，他(她)們在虎年的加薪機率，會比其他員工高一些。

加薪 求職

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