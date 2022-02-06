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啟動5機制 中油：汽柴油價格不調整

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明（7）日凌晨零時起汽、柴油均不調整。圖／中油提供
中油宣布，明（7）日凌晨零時起汽、柴油均不調整。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，根據依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作及加碼春節穩定物價等五項措施，明（7）日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

中油表示，受大風雪襲擊美國中部頁岩油主要產地德州供應吃緊，加上烏克蘭地緣政治情勢持續緊繃，美國已決定調派兵力協防東歐與北約國家事件之助漲，導致油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲2.31美元，新台幣兌美元維持前一周匯率，國內油價依公式計算漲幅為2.1%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各共吸收0.6元及2.1元。另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.6元及0.7元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及2.8元。7日起汽、柴油價格不予調漲，2月14日起則恢復機制調整。

中油說，依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作及加碼春節穩定物價措施，汽、柴油各需調整之1.2元及2.8元均由台灣中油吸收，累計110年至12月底止，中油共吸收79.2億元。

油價 中油公司 物價

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