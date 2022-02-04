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不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

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國發基金投資逾20億 助攻160多家企業讓新創遍地開花

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會表示，國發基金自2018年推動「創業天使投資方案」以來，迄今已投資逾160家企業、投資金額逾20億元，助攻新創事業遍地開花。

國發基金為鼓勵天使投資、活絡新創生態，也持續滾動修正「創業天使投資方案」，包括放寬申請適用對象、加大投資力道、開放綠色通道、簡化申請文件等措施。

國發會指出，「創業天使投資方案」投資對象包括開發奈米檢測系統與服務的邑流微測公司、專注行銷科技產品的愛酷智能科技公司、提供系統安全及隱私保護的邊信聯科技公司與熵碼科技公司、鑽研養殖業水質監測技術的艾滴科技公司、深耕綠能解決方案的牧陽能控公司、打造原創設計家具品牌的居家先生等，投資領域涵蓋資通訊硬體∕應用服務、資安、生技醫療、機電機械、化學材料、農業科技、綠能環保、文創休閒、地方創生與社會企業等各個業別。

此外，還有像是迎接新年新氣象，你可以透過設計購物網站「Pinkoi」進行居家布置、選擇旅遊規劃APP「Funliday」安排新春假期、進入線上課程平台「Hahow好學校」學習新知、加入運動平台「Trainge」揮灑汗水，這些帶來創新氣象的新創事業，都是行政院國家發展基金「創業天使投資方案」的投資事業。

國發會表示，「創業天使投資方案」跨越產業、地域的限制，為新創事業挹注初期營運的重要資金，歡迎國內新創業者踴躍提出申請。

天使投資 創業 國發會

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