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不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

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海外投資夯 定期投資美股人數大增

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
海外投資夯 定期投資美股人數大增
海外投資夯 定期投資美股人數大增

近兩年國人熱衷於碎片化海內外投資，法人觀察，在整體市場中，小額投資族比重逐年增加，因受限於有限資金，大多以小額或定期投資的方式進行，根據主管機關數據顯示，2021年國人以美股「定期定股」方式買賣外國有價證券，累積超過新台幣42億元，顯示國人定期投資海外證券頗具規模。法人表示，在股市震盪的過渡時期，投資人不妨採取可分散風險、可攤平長期投資成本的「定期定股」方式投資，透過長線投資換取未來潛在資本利得。

國內券商的複委託交易，美股向來是股權交易的最大市場，眾家證券業者中，又以國泰證券美股定期定股金額佔比達16.4億，市占率近四成，投資人數也較2020年成長超過三倍。根據證券商同業公會所公布外國地區商品結構統計，國人投資海外市場的總金額逐年上升，從2020年逾3.79兆新台幣至去年超過4.32兆新台幣，成長超過14%，且美國市場佔海外投資比重也自七成一舉拉升至近八成，代表國人布局海外投資高度偏好美股。

國泰證券表示，在美股投資波動較大的環境下，投資人需留意今年隨著經濟回溫、全球通膨上揚，以及FED貨幣緊縮政策等消息。在美國升息前，美股普遍呈現下跌走勢，預測未來進入升息循環後，美股市場焦點將有機會重回基本面。國泰證券觀察，在股市動盪期，投資人多採取「定期定股」的穩健投資策略，自2018年主管機關正式開放國內證券商提供投資人美股「定期定股」服務後，即成為熱門投資方式，且年年成長，去年相較於2020年，同期年增率將近118%，成為熱門投資趨勢。

美股 新台幣

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